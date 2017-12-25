Каррагер оценил выступления Ляказетта в АПЛ

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер оценил игру форварда "Арсенала" Александра Ляказетта.

"Он проявил себя нормально, но не столь хорошо, как мы ожидали. Можно сделать вывод, что когда его поддерживают правильные футболисты, Александр может стать настоящей угрозой. Ляказетт - форвард с голевым чутьем. К тому же у него все еще есть время, это ранний этап карьеры" - приводит слова Каррагера The Sport Review.

В текущем сезоне Ляказетт провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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