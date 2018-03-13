Каррагер: "Однажды в меня тоже плюнули, это сделал Мостовой"

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Каррагер: "Однажды в меня тоже плюнули, это сделал Мостовой"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о том, как он пересекся с российским хавбеком Александром Мостовым.

"Однажды в меня тоже плюнули, это сделал Мостовой. Это случилось в 1998 году в матче против "Сельты". Я был зол и шокирован, так как не ожидал ничего подобного", - приводит слова Каррагера The Daily Mail.

Напомним, что несколько дней назад Каррагер плюнул в машину болельщика "Манчестер Юнайтед". За это он был отстранен от работы на Sky Sports.

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