Каррагер: "Оставьте в покое семью болельщика, в машину которого я плюнул"

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Каррагер: "Оставьте в покое семью болельщика, в машину которого я плюнул"
Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер опасается за безопасность фаната болельщика "Манчестер Юнайтед", в машину которого он плюнул.

"Я допустил большую ошибку и несу ответственность за содеянное. В данной ситуации нужно винить только меня. Пожалуйста, оставьте в покое эту семью", - написал Каррагер в своем твиттере.

Сообщается, что фанат получает смертельные угрозы. За этот поступок Каррагер был отстранен от работы на SkySports.

Не пропустите: Каррагер: "Однажды в меня тоже плюнули, это сделал Мостовой". | http://soccernews.ru

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