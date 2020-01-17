Каррагер остро высказался о "Манчестер Сити"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер вступил в перепалку с журналистом Manchester Evening News Стюартом Бреннаном.

Представитель СМИ заявил экс-футболисту, что Рахим Стерлинг перешёл из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити" ради победы в АПЛ и добился своего, дважды выиграв турнир.

Каррагер остро ответил на выпад оппонента: "Полагаю, что я бы тоже получил хотя бы одну золотую медаль, если бы "Ливерпуль" когда-либо спонсировался целой страной".

Напомним, что "Сити" финансирует член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур.

41-летний Каррагер является воспитанником "Ливерпуля" и всю карьеру провёл в мерсисайдском клубе - за первую команду он выступал с 1996 по 2013 год.

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