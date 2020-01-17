Каррагер остро высказался о "Манчестер Сити"
Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер вступил в перепалку с журналистом Manchester Evening News Стюартом Бреннаном.
Представитель СМИ заявил экс-футболисту, что Рахим Стерлинг перешёл из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити" ради победы в АПЛ и добился своего, дважды выиграв турнир.
Каррагер остро ответил на выпад оппонента: "Полагаю, что я бы тоже получил хотя бы одну золотую медаль, если бы "Ливерпуль" когда-либо спонсировался целой страной".
Напомним, что "Сити" финансирует член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур.
41-летний Каррагер является воспитанником "Ливерпуля" и всю карьеру провёл в мерсисайдском клубе - за первую команду он выступал с 1996 по 2013 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14