Каррагер ответил Невиллу на слова о преимуществе Роналду над Месси

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер не согласился с мнением своего коллеги Гарри Невилла о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Ранее экс-защитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что португалец более совершенный футболист, чем аргентинец.

"Ты говоришь о разных типах голов, но неважно, как мяч попадает в сетку. У Месси статистика голов лучше, чем у Роналду. А ещё Лео плеймейкер и может вести игру, в отличие от Криштиану. Я не критикую, однако Роналду точно не величайший футболист в истории. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьёт.

Это два прекрасных игрока. По характеристикам Роналду более совершенен. Он способен делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе. Но Лео может сделать такое, что сложно поверить в это. Роналду делает то, что могут сделать другие, а Месси может сделать то, чего ты никогда в жизни не видел", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

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