Каррагер плюнул в машину фаната "Манчестер Юнайтед" и был отстранен от работы в Sky Sports

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил свой плевок в машину фаната "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что болельщик назвал Каррагеру счет в матче "МЮ" - "Ливерпуль" (2:1).

"Я уже назвал свое поведение ужасным и готов повторить это еще раз. Разумеется, моего поступку нет оправданий. Не столь важно, в какой форме он был сделан и какую организацию я представлял. Я отдаю себе отчет в том, что доставил боль этой семье и особенно - 14-летней девочке.

Почему я это сделал? Я просто впал в безумие. Это трудно объяснить. Это был тот момент, который люди осознают только после того, как он случился" - приводит слова Каррагера Sky Sports.

После этого инцидента Sky Sports отстранил Каррагера от работы комментатора и ведущего.

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