Каррагер поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ в новом сезоне

Фото: инстаграм Каррагера/Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался об ожиданиях от нового сезона АПЛ и трансферной кампании "красных".

"Дело не в количестве, а в качестве. Если мы не усилимся, то сбросить "Сити" с вершины будет сложно. И давайте не забывать о "Челси", который выиграл Лигу чемпионов, и "Манчестер Юнайтед", у которого было отличное трансферное окно, они подписали Варана и Санчо.

Я бы хотел увидеть в "Ливерпуле" нового забивного игрока. "Ливерпуль" меня немного настораживает. Не уверен, что у команды достаточно голов, чтобы бороться за титул.

Но я жду отличного сезона от Садьо Мане. У него был не лучший год, но во время предсезонки он выглядит прекрасно. Надеюсь, он сможет помочь "Ливерпулю" чаще забивать", – сказал Каррагер.

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" уже подписал Конате из "Лейпцига".

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