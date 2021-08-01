Каррагер поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ в новом сезоне
Фото: инстаграм Каррагера/Автор неизвестен
Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался об ожиданиях от нового сезона АПЛ и трансферной кампании "красных".
"Дело не в количестве, а в качестве. Если мы не усилимся, то сбросить "Сити" с вершины будет сложно. И давайте не забывать о "Челси", который выиграл Лигу чемпионов, и "Манчестер Юнайтед", у которого было отличное трансферное окно, они подписали Варана и Санчо.
Я бы хотел увидеть в "Ливерпуле" нового забивного игрока. "Ливерпуль" меня немного настораживает. Не уверен, что у команды достаточно голов, чтобы бороться за титул.
Но я жду отличного сезона от Садьо Мане. У него был не лучший год, но во время предсезонки он выглядит прекрасно. Надеюсь, он сможет помочь "Ливерпулю" чаще забивать", – сказал Каррагер.
Напомним, что этим летом "Ливерпуль" уже подписал Конате из "Лейпцига".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18