Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцами

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о покупке "Ньюкасла" фондом из Саудовской Аравии.

"Независимо от того, сколько денег вложено в клуб, для "Ньюкасла" выиграть титул к 2030 году было бы удивительным подвигом.

"Ньюкаслу" во многих отношениях будет тяжелее, чем "Манчестер Сити", – считает Каррагер.

Также не пропустите: Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборную. | http://soccernews.ru