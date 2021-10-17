Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцами

Теги ньюкасл юнайтедджейми каррагер

Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцамиФото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о покупке "Ньюкасла" фондом из Саудовской Аравии.

"Независимо от того, сколько денег вложено в клуб, для "Ньюкасла" выиграть титул к 2030 году было бы удивительным подвигом.

"Ньюкаслу" во многих отношениях будет тяжелее, чем "Манчестер Сити", – считает Каррагер.

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