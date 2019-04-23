Каррагер подверг критике защитника "Арсенала"

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Каррагер подверг критике защитника "Арсенала"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер подверг критике защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи.

"Меня не удивила игра Мустафи в матче с "Кристал Пэлас" (2:3). С ним в составе в обороне "Арсенала" всегда беспорядок. Второй гол был забит из-за него. Думаю, что "Арсеналу" трудно будет попасть в топ-4", - приводит слова Каррагера Metro.

В этом сезоне Мустафи провел 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После 35 туров "Арсенал" занимает пятое место и отстает от "Челси", идущего на четвертой позиции, на одно очко. При этом у "канониров" есть игра в запасе.

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