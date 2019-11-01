Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса

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Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, какие команды в будущем может возглавить главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

"Про "Манчестер Юнайтед" не может быть и речи, поскольку ранее Роджерс тренировал "Ливерпуль". Брендана связывают с "Челси", ведь он работал в академии. Также есть "Арсенал". Вот эти два клуба, на которые можно ориентироваться.

Нельзя забывать про сборную, ведь неизвестно, как долго Саутгейт будет тренировать Англию и может ли он уйти после Евро-2020 или ЧМ-2022. Если Роджерс закончит сезон с "Лестером" в топ-4, у него будет ещё больше возможностей", - цитирует Каррагера The Express. 

46-летний Роджерс пришёл в "Лестер" 26 февраля 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. 

В десяти турах "лисы" набрали 20 очков и делят с "Челси" третье-четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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