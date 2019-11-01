Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса
Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, какие команды в будущем может возглавить главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.
"Про "Манчестер Юнайтед" не может быть и речи, поскольку ранее Роджерс тренировал "Ливерпуль". Брендана связывают с "Челси", ведь он работал в академии. Также есть "Арсенал". Вот эти два клуба, на которые можно ориентироваться.
Нельзя забывать про сборную, ведь неизвестно, как долго Саутгейт будет тренировать Англию и может ли он уйти после Евро-2020 или ЧМ-2022. Если Роджерс закончит сезон с "Лестером" в топ-4, у него будет ещё больше возможностей", - цитирует Каррагера The Express.
46-летний Роджерс пришёл в "Лестер" 26 февраля 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
В десяти турах "лисы" набрали 20 очков и делят с "Челси" третье-четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: Игроки "Колчестер Юнайтед" узнали, что сыграют с "МЮ" в Кубке лиги. Видео их реакции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией
-
Ибрагимовича зовут в Австралию
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"
-
Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
Лента новостей
-
Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией
-
Нойера наградили орденом
-
Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса
-
1
Ибрагимовича зовут в Австралию
-
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
-
1
Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ
-
Кануте назвал главную звезду "Тоттенхэма"
-
Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"
-
Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА
-
2
Спортивный директор "Интера": "Нет цели выиграть скудетто в этом году"
-
Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"
-
Ближайший домашний матч "Барселоны" отнесён к категории повышенного риска
-
Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
-
Рахимов высказался о перспективах Глушакова в "Ахмате"
-
СМИ узнали детали переговоров между "Барселоной" и "Интером" по Видалю
-
2
Быстров оценил работу Тедеско на посту главного тренера "Спартака"
-
Влашич сравнил "Зенит" образца прошлого и текущего сезонов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5