Каррагер поругался с фанатами "Манчестер Сити"

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Каррагер поругался с фанатами "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поругался с болельщиками "Манчестер Сити".

40-летний экс-футболист не смог сдержаться, услышав в свой адрес оскорбления со стороны представителей фанатского движения "горожан".

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