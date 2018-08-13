Каррагер поругался с фанатами "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поругался с болельщиками "Манчестер Сити".

40-летний экс-футболист не смог сдержаться, услышав в свой адрес оскорбления со стороны представителей фанатского движения "горожан".

A group of Man City fans on the way home from Arsenal spot Jamie Carragher the services... pic.twitter.com/xszw9FaGHQ — Football Away Days (@FBAwayDays) 12 августа 2018 г.

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