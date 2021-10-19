Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" поменять тренера

Фото твиттер Man Utd Fans / Автор неизвестен

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер связывает текущие проблемы "Манчестер Юнайтед" с фигурой наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

"Кто может описать стиль Сульшера? Чем он занимается? Уле постоянно говорит об "МЮ" прошлого, но это больше напоминает урок истории. Сульшер был частью той истории - это было потрясающе, но чем он занимается сейчас? Какая у него идея? В чём план?

Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу Чемпионов во главе "Юнайтед". Это не тренер уровня Клоппа, Тухеля или Гвардиолы, у которых многолетний опыт и множество трофеев. Слышал мнение, что если Уле возьмёт трофей, то должен сохранить работу. "МЮ" выиграет разве что Кубок Англии или Лигу Европы - и даже если это произойдёт, им всё равно будет нужен новый тренер.

Это не критика Сульшера, но такой команде нужен тренер, который мог бы конкурировать с другими топ-наставниками лиги. Как и все фанаты "МЮ", Уле понимает, что не находится на одном уровне с лучшими тренерами АПЛ", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

"Красные дьяволы" выиграли только 2 из последних 7 матчей во всех турнирах и выпали из топ-4 АПЛ.

Не пропустите: Сульшер устроил разнос игрокам "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Лестера". | http://soccernews.ru