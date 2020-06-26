Каррагер потроллил Гари Невилла в связи с чемпионством "Ливерпуля"

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Каррагер потроллил Гари Невилла в связи с чемпионством "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер пошутил над экс-защитником "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллом.

Напомним, что в феврале экс-игрок "красных дьяволов" отпраздновал первое поражение "скаузеров" в сезоне АПЛ, открыв бутылку шампанского.

В ответ Каррагер после официального чемпионства "Ливерпуля" изобразил Невилла в футболке "красных" с шампанским в руках.

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