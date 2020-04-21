Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле"

Теги ливерпульарсенал лондонджейми каррагерандрей аршавин

Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, как в 2008 году хотел видеть в составе "красных" россиянина Андрея Аршавина.

"Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся Чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду", - сказал Каррагер.

Напомним, что в итоге Аршавин в январе 2009 года перешёл в "Арсенал" за 16,5 миллионов евро.

Самым известным матчем российского футболиста в составе "канониров" стал гостевой поединок с "Ливерпулем" 21 апреля 2009 года, в котором он оформил покер.

Не пропустите: Marca выпустила статью, посвященную Аршавину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым

Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов