Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, как в 2008 году хотел видеть в составе "красных" россиянина Андрея Аршавина.

"Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся Чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду", - сказал Каррагер.

Напомним, что в итоге Аршавин в январе 2009 года перешёл в "Арсенал" за 16,5 миллионов евро.

Самым известным матчем российского футболиста в составе "канониров" стал гостевой поединок с "Ливерпулем" 21 апреля 2009 года, в котором он оформил покер.

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