Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле"
Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, как в 2008 году хотел видеть в составе "красных" россиянина Андрея Аршавина.
"Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся Чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду", - сказал Каррагер.
Напомним, что в итоге Аршавин в январе 2009 года перешёл в "Арсенал" за 16,5 миллионов евро.
Самым известным матчем российского футболиста в составе "канониров" стал гостевой поединок с "Ливерпулем" 21 апреля 2009 года, в котором он оформил покер.
Не пропустите: Marca выпустила статью, посвященную Аршавину. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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