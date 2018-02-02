Каррагер прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Теги ливерпульджейми каррагербарселонафилиппе коутиньо

Каррагер прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался об уходе Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Коутиньо не стоит 140 миллионов евро. Он не настолько хорош. Согласен ли я с его продажей? Нет, клуб не должен был продавать его в середине сезона" - приводят слова Каррагера английские СМИ.

Читайте также: Испанская пресса оценила дебют Коутиньо в основном составе "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов