Каррагер прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался об уходе Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Коутиньо не стоит 140 миллионов евро. Он не настолько хорош. Согласен ли я с его продажей? Нет, клуб не должен был продавать его в середине сезона" - приводят слова Каррагера английские СМИ.

Читайте также: Испанская пресса оценила дебют Коутиньо в основном составе "Барселоны". | http://soccernews.ru