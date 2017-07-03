Каррагер прокомментировал трансферную компанию "Эвертона"

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Каррагер прокомментировал трансферную компанию "Эвертона"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о летних приобретениях "Эвертона".

"Эвертон" подписал уже пятерых футболистов, но ни один из них не заиграл бы в "Ливерпуле"!" - написал Каррагер в своем твиттере.

Отметим, что "ириски" заполучили Анри Оникуру, Дави Классена, Джордана Пикфорда и Сандро Рамиреса.

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