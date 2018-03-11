Каррагер раскритиковал Ловрена за игру с "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер остался недоволен игрой защитника Деяна Ловрена в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Его гордость взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя. Не борись с тем, кто сильнее тебя. Я не был лучшим в верховой борьбе, поэтому менялся с Хююпя футболистами. Лукаку - это машина, он огромный, не дай гордости взять верх над собой!

Ловрен проигрывает снова и снова, у него отбирают мяч. Признай, что он сильнее. Включи мозги!" - приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

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