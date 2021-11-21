Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после матча 12-го тура АПЛ с "Уотфордом", который "красные дьяволы" проиграли со счетом 1:4.
"Я никогда не работал главным тренером, но когда у тебя есть такой подбор игроков – и мне все равно, что там кто скажет, у "Юнайтед" качественный состав, – нельзя проигрывать "Уотфорду" со счетом 1:4. Просто нельзя.
Нет никакой разницы, какую игру ставит тренер, как он влияет на раздевалку, уважают ли его. Эти футболисты в некоторых матчах играли просто позорно. А это один из самых дорогих составов в мире, зарплаты – в числе самых высоких в мире.
Я видел некоторые матчи "Уотфорда" в этом сезоне, он очень слаб. И проиграть ему 1:4 – это стыд и позор, учитывая уровень некоторых футболистов "Манчестер Юнайтед".
Тренер покинет команду, мы все это понимаем, и эта тема вскоре будет закрыта, но игра некоторых футболистов просто возмутительна", – сказал Каррагер.
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18