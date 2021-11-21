Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после матча 12-го тура АПЛ с "Уотфордом", который "красные дьяволы" проиграли со счетом 1:4.

"Я никогда не работал главным тренером, но когда у тебя есть такой подбор игроков – и мне все равно, что там кто скажет, у "Юнайтед" качественный состав, – нельзя проигрывать "Уотфорду" со счетом 1:4. Просто нельзя.

Нет никакой разницы, какую игру ставит тренер, как он влияет на раздевалку, уважают ли его. Эти футболисты в некоторых матчах играли просто позорно. А это один из самых дорогих составов в мире, зарплаты – в числе самых высоких в мире.

Я видел некоторые матчи "Уотфорда" в этом сезоне, он очень слаб. И проиграть ему 1:4 – это стыд и позор, учитывая уровень некоторых футболистов "Манчестер Юнайтед".

Тренер покинет команду, мы все это понимаем, и эта тема вскоре будет закрыта, но игра некоторых футболистов просто возмутительна", – сказал Каррагер.

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