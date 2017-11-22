Каррагер раскритиковал защиту "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался об игре "красных" против "Севильи" (3:3).

"Большой вопрос был в том, сможет ли защита "Ливерпуля" справиться с давлением трибун на стадионе "Севильи". Еще перед матчем предполагал, что нет, но и представить себе не мог, что всё будет настолько плохо, особенно во втором тайме.

Я не ожидал, что "Ливерпуль" сохранит ворота на замке, но вести 3:0, сыграть так неумно и упустить преимущество - ну будто за детьми наблюдал" - приводит слова Каррагера Goal.com.

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