Каррагер рассказал, как и за что Месси назвал его "ослом"

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Каррагер рассказал, как и за что Месси назвал его "ослом"

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер признался, что недавно его оскорбил нападающий ПСЖ Лионель Месси.

По словам британца, семикратный обладатель "Золотого мяча" остался недоволен его словами о том, что подписание 34-летнего форварда - сомнительное усиление для парижан.

"Я в эфире программы Monday Night Football, тут приходит сообщение в инстаграме. От Месси, от него самого. Я не буду показывать личную переписку, но он назвал меня "ослом". Месси смотрит Monday Night Football, так что, надеюсь, он и сейчас смотрит, потому что, Лео, я тебя очень люблю.

Ты величайший игрок всех времён, по сравнению с тобой я был ослом. Окей, я принимаю это, но у тебя не получается в этой команде. Ты играешь недостаточно хорошо, хоть и выиграл летом Кубок Америки", - цитирует Каррагера Daily Mail.

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