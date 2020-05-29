Каррагер рассказал, кого считает фаворитом Лиги Чемпионов

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Джейми Каррагер назвал своего фаворита Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

"Сити" может в этом сезоне выиграть Лигу Чемпионов. Я не вижу в этом турнире ни одной команды лучше "горожан". Кого-то, сопоставимого с "Ливерпулем" или "Тоттенхэмом" в интенсивности, уже нет в ЛЧ. Именно эти команды помешали Гвардиоле в последние два года. ПСЖ, "Барселона" и "Бавария" - крупнейшие угрозы для "Сити". Но у парижан есть серьёзная проблема - они вернутся в турнир, не сыграв ни одного матча в своём чемпионате. "Барса" уже не та, что раньше - это показали их вылеты от "Ромы" и "Ливерпуля". Самый опасный соперник для "Сити" - "Бавария", и этому способствует раннее возобновление Бундеслиги. Но я верю, что манчестерская команда сильнее. "Сити" - мой фаворит. Сомневаюсь, что кто-то хочет этой победы больше, чем они", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что "горожане" выиграли в гостях у мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответная встреча запланирована на август.

"Манчестер Сити" ни разу в истории не побеждал в Лиге Чемпионов. Гвардиола в последний раз становился триумфатором главного еврокубка 9 лет назад.

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