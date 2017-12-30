Каррагер рассказал, в чём Гвардиола превосходит Моуринью

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Каррагер рассказал, в чём Гвардиола превосходит Моуринью

Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер, комментируя жалобы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на недостаточные траты на трансферы, рассказал, в чём наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола превосходит португальского специалиста.

"Думаю, если бы Гвардиола возглавлял "МЮ", он бы выиграл АПЛ. Сейчас в составе "красных дьяволов" полно самых дорогих суперзвёзд, или, по крайней мере, тех, чья репутация была лучше до перехода в "МЮ". Но прогрессируют ли они при Моуринью? Это и есть проблемный вопрос для тренера "Юнайтед". Складывается впечатление, что у него нет терпения или желания делать то, что делает его лучше. А "Сити" в этом сезоне лидирует, потому что при Гвардиоле игроки прогрессируют" - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Отметим, что по итогам 20 туров "Манчестер Сити" уверенно лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Юнайтед" на 15 очков.  

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