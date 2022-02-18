Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" нужно избавиться от Роналду
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мыслями о возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Неоценимый вклад Роналду в победу "МЮ" над "Брайтоном" в очередной раз напомнил о его беспрецедентном аппетите к голам. Но это не меняет реальности - клуб совершил ошибку, подписав Криштиану прошлым летом. Ещё большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне. Знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших футболистов в истории. Он остаётся одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде.
Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика. Всё доходит до такой степени, что сильнейшие европейские команды хотят иметь определённый профиль "девятки", а в некоторых случаях играть без неё.
Учитывая стоимость трансфера такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно 500 тысяч фунтов в неделю - это не очень разумное вложение. Повторюсь: я говорю о данном этапе его карьеры, не критикуя всё, чего он достиг. Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге Чемпионов и более 800 голов?" -написал Каррагер в колонке для The Telegraph.
Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18