Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" нужно избавиться от Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мыслями о возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Неоценимый вклад Роналду в победу "МЮ" над "Брайтоном" в очередной раз напомнил о его беспрецедентном аппетите к голам. Но это не меняет реальности - клуб совершил ошибку, подписав Криштиану прошлым летом. Ещё большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне. Знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших футболистов в истории. Он остаётся одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде.

Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика. Всё доходит до такой степени, что сильнейшие европейские команды хотят иметь определённый профиль "девятки", а в некоторых случаях играть без неё.

Учитывая стоимость трансфера такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно 500 тысяч фунтов в неделю - это не очень разумное вложение. Повторюсь: я говорю о данном этапе его карьеры, не критикуя всё, чего он достиг. Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге Чемпионов и более 800 голов?" -написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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