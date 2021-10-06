Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, почему приход португальского нападающего Криштиану Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее.

"Они остаются группой игроков, а не командой. Криштиану Роналду скорее усугубил проблему, чем исправил. Вот почему, несмотря на прекрасный состав, они еще не на уровне остальных команд из топ-4.

Они потеряли 5 очков за последние 2 матча дома, и это подчеркивает их нестабильность", – рассказал Каррагер для The Telegraph.

Напомним, что "МЮ" подписал Роналду из "Ювентуса" прошедшим летом за пятнадцать миллионов евро.

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