Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее

1 Теги джейми каррагерманчестер юнайтедкриштиану роналду

Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабееФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, почему приход португальского нападающего Криштиану Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее.

"Они остаются группой игроков, а не командой. Криштиану Роналду скорее усугубил проблему, чем исправил. Вот почему, несмотря на прекрасный состав, они еще не на уровне остальных команд из топ-4.

Они потеряли 5 очков за последние 2 матча дома, и это подчеркивает их нестабильность", – рассказал Каррагер для The Telegraph.

Напомним, что "МЮ" подписал Роналду из "Ювентуса" прошедшим летом за пятнадцать миллионов евро.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

В плане, сделать Великий Манчестер Юнайтед, середняком, как это сделал с Великим Ювентусом. Ювентус теперь середняк, скоро такая же участь ожидает и Манчестер Юнайтед! )))))))

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