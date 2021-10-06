Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, почему приход португальского нападающего Криштиану Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее.
"Они остаются группой игроков, а не командой. Криштиану Роналду скорее усугубил проблему, чем исправил. Вот почему, несмотря на прекрасный состав, они еще не на уровне остальных команд из топ-4.
Они потеряли 5 очков за последние 2 матча дома, и это подчеркивает их нестабильность", – рассказал Каррагер для The Telegraph.
Напомним, что "МЮ" подписал Роналду из "Ювентуса" прошедшим летом за пятнадцать миллионов евро.
Также не пропустите: Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива"
-
Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах
-
Сульшер определился с будущим ван де Бека
-
Чакыр избежал наказания за ошибку в матче "Милан" - "Атлетико"
-
Лассина Траоре может пропустить год из-за травмы
-
1
Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее
-
"Барселона" занимает продлением контрактов нескольких основных футболистов
-
Капелло не верит в перспективы "Ювентуса" на скудетто
-
Легенда норвежского футбола высказался о будущем Холанда
-
Капелло недоволен отношением Доннаруммы по отношению к "Милану"
-
1
Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
-
Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ
-
Тедеско может возглавить клуб из Бельгии
-
"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте
-
"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
-
"Реал" открыт к продаже Асенсио
-
1
Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
-
Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
-
"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
-
"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18