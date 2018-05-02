Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса

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Каррагер считает, что Салах превзошел Суареса

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер восхищается вингером Мохамедом Салахом.

"Салах невероятен. Он постоянно обновляет статистические сводки. Он бьёт все рекорды, даже рекорды прошлого века! И делает он это каждую неделю. Потрясающе. Мохамед забивает практически в каждой игре, он последователен. Салах уже превзошёл Суареса. Он исправно забивает в больших поединках. Суарес, вероятно, лучше в своей многоплановости, но таких сезонов, как у Салаха, в истории клуба не очень много" - приводит слова Каррагера Goal.com.

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