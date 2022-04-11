Каррагер считает, что Салах продлит контракт с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением по поводу будущего форварда "красных" Мохамеда Салаха, контракт которого истекает в конце следующего сезона.

"Я всё ещё думаю, что Салах подпишет новый контракт. "Ливерпуль" – лучшее место для него. Здесь он стал суперзвездой, и Юрген Клопп раскрывает его лучшие качества – уйти было бы неразумно. Его достижения за последние пять лет делают его одним из лучших футболистов, когда-либо выступавших за "Ливерпуль".

Его уход – особенно к конкурентам по чемпионату – был бы очень печальным событием. Он потерял бы свой статус в "Ливерпуле". Просто посмотрите, что стало с Фернандо Торресом, когда он перешёл в "Челси". Не думаю, что это было бы хорошим решением для карьеры Салаха", - сказал Каррагер.

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