Каррагер считает, что Сон Хын Мин не заслуживал удаление за фол на Андре Гомеше

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Каррагер считает, что Сон Хын Мин не заслуживал удаление за фол на Андре Гомеше

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал оценку эпизоду на 79-й минуте матча 11-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом".

Напомним, что форвард "шпор" Сон Хын Мин жёстко сфолил против полузащитника "ирисок" Андре Гомеша, за что был удалён с поля.

Инцидент завершился для 26-летнего португальца переломом костей лодыжки.

"За что удалили Сона? Любое единоборство подвергает игрока опасности, и что теперь: всем, кто в них вступает, зная, что не успевает к мячу, давать красные карточки?" - приводит слова Каррагера Daily Mail.

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