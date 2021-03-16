Каррагер сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер рассказал, кто ему больше импонирует - нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе или форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

"Раньше я всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде что-то есть. Он выглядит по-хорошему безумным. Такое ощущение, что его ничего не волнует. Мне нравится это, поэтому я выбираю Холанда", - цитирует Каррагера Daily Mail.

22-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 34 матча, в которых отличился 26 голами и 9 ассистами.

20-летний Холанд в нынешней кампании забил 31 мяч и сделал 8 результативных передач в 30 играх.

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