Каррагер сделал выбор между Месси и Роналду
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер сделал выбор между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
"Я выберу Месси. Полагаю, в этом вопросе я на стороне большинства. Возможно, Роналду я уважаю больше, так как, хоть он и невероятно талантлив, на высший уровень он вышел благодаря своему менталитету, сосредоточенности, усердию. Каждый раз, когда думаешь, что он закончил, или когда Месси делает что-то невероятное, Роналду снова и снова возвращается.
Роналду делает то, что могут сделать другие футболисты, однако делает это чаще. Он забивает больше, однако Месси делает то, чего не могут сделать другие. Видишь, как Роналду забивает прекрасный гол, и думаешь: "Ладно, я уже это видел". Однако дриблинг и ведение мяча как у Месси очень редко можно увидеть в футболе.
Я всегда останавливаю выбор на Месси, так как он делает то, чего другие футболисты не могут, и оставляет их с открытым ртом", - приводит слова Каррагера Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18