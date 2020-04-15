Каррагер составил сборную самых сложных соперников. В ней больше всего игроков "Барселоны"

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Каррагер составил сборную самых сложных соперников. В ней больше всего игроков "Барселоны"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил символическую сборную самых сложных соперников против которых он играл в своей карьере.

Стоит отметить, что в состав команды вошли три игрока "Барселоны", по два - "Челси" и "Милана".

Состав команды Каррагера выглядит следующим образом:

вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

защитники: Кафу, Паоло Мальдини (оба – экс-"Милан"), Марсель Десайи, Джон Терри (оба – экс-"Челси")

полузащитники: Рой Кин (экс-"Манчестер Юнайтед"), Хави, Андрес Иньеста (оба – экс-"Барселона")

нападающие: Тьерри Анри (экс-"Арсенал"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус", экс-"МЮ").

Не пропустите: Каррагер посоветовал "Ливерпулю" подписать двух игроков. | http://soccernews.ru
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