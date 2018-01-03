Каррагер советует "Ливерпулю" удержать Коутиньо до лета

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Каррагер советует "Ливерпулю" удержать Коутиньо до лета

Бывший капитан "Ливерпуля" Джейми Каррагер советует мерсисайдскому клубу не отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.

"Лучшее, что может сделать "Ливерпуль" - согласиться на дорогой трансфер, но отпустить Коутиньо летом, а не сейчас. Мы так же поступили с Наби Кейта. Ну в чём выгода для клуба отдавать его сейчас? Место в первой четвёрке АПЛ и прогресс в Лиге Чемпионов будут под угрозой, если Филиппе продадут в январе. Сейчас его будет сложно заменить" - цитирует Каррагера Goal.com.

По информации СМИ, "Барселона" готова заплатить за Коутиньо 110-140 миллионов евро в виде фиксированной разовой выплаты плюс бонусы.

Не пропустите: "Ливерпуль" опровергает слухи о бойкоте Коутиньо. | http://soccernews.ru

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