Каррагер сравнил переходы Месси в ПСЖ и Роналду в "МЮ"
Фото инстаграм Джейми Каррагера
Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поделился мнением о летних трансферах Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Напомним, что португалец перешёл из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", а аргентинец - из "Барселоны" в ПСЖ.
"МЮ подписал Роналду и не стал ближе к титулу АПЛ. ПСЖ подписал Месси и не стал ближе к победе в Лиге Чемпионов", - цитирует Каррагера Manchester Evening News.
В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 10 мячей и сделал 2 ассиста в 15 играх за "МЮ". 34-летний Месси отличился 4 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах за ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18