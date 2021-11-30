Каррагер сравнил переходы Месси в ПСЖ и Роналду в "МЮ"

Теги манчестер юнайтедпсжлионель мессикриштиану роналдуджейми каррагер

Каррагер сравнил переходы Месси в ПСЖ и Роналду в "МЮ"

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер поделился мнением о летних трансферах Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Напомним, что португалец перешёл из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", а аргентинец - из "Барселоны" в ПСЖ.

"МЮ подписал Роналду и не стал ближе к титулу АПЛ. ПСЖ подписал Месси и не стал ближе к победе в Лиге Чемпионов", - цитирует Каррагера Manchester Evening News.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 10 мячей и сделал 2 ассиста в 15 играх за "МЮ". 34-летний Месси отличился 4 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах за ПСЖ.

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