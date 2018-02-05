Каррагер сравнил Салаха с Месси

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Каррагер сравнил Салаха с МессиЛегенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о втором голе вингера его бывшей команды Мохамеда Салаха в ворота лондонского "Тоттенхэма" во вчерашнем матче английской Премьер-Лиги.

"Единственный человек, который может забить такой же гол, - это Лионель Месси. Говоря о Месси и о его голах, которые он забивает, можно сказать, что он делает это регулярно на маленьких участках поля, выманивая при этом на себя вратаря", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Салах стал рекордсменом "Ливерпуля". | soccernews.ru

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