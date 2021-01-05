Каррагер станет спонсором клуба низшего дивизиона в игре Кубка Англии с "Тоттенхэмом"

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Каррагер станет спонсором клуба низшего дивизиона в игре Кубка Англии с "Тоттенхэмом"Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер окажет финансовую помощь для клуба "Марин" перед матчем Кубка Англии против "Тоттенхэма", сообщает Sky Sports.

Каррагер несколько сезонов поддерживает маленький клуб на домашних матчах. 

Из-за карантинных ограничений, команду не смогут поддержать болельщики в матче с клубом АПЛ. Таким образом, клуб потеряет большую часть прибыли. Каррагер предложил за свой счет установить тренировочные скамейки и купить футболистам форму.

Матч против "Тоттенхэма" запланирован на 10 января.

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