Каррагер связал успехи "Манчестер Юнайтед" эпохи Фергюсона с давлением на судей

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Каррагер связал успехи "Манчестер Юнайтед" эпохи Фергюсона с давлением на судей

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер порассуждал о том, почему "Манчестер Юнайтед" был столь успешен, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

В ходе разговора с коллегой Гари Невиллом, который всю карьеру выступал за "красных дьяволов", экс-защитник "скаузеров" заявил: "Ну а как объяснить падение с первого на седьмое или восьмое место, когда у вас больше нет тренера, запугивающего судей?".

Невилл назвал слова Каррагера "клеветой".

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.

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