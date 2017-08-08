Каррагер: "У "Ливерпуля" нет выбора, кроме как продать Коутиньо"

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Каррагер: "У "Ливерпуля" нет выбора, кроме как продать Коутиньо"Легенда английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о возможном трансфере полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Коутиньо хочет уйти. "Ливерпуль" хочет , чтобы он остался, но если это и произойдет, то это будет максимум на срок до одного года. Я думаю, что "Ливерпуль" не имеет выбора, кроме как продать его", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Каррагер считает, что Конте не доработает следующий сезон в "Челси". | soccernews.ru

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