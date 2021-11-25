Каррагер: "У ПСЖ нет шансов выиграть Лигу Чемпионов из-за трёх пассажиров"

2 Теги псжджейми каррагерлионель мессинеймаркилиан мбаппеманчестер сити

Каррагер: "У ПСЖ нет шансов выиграть Лигу Чемпионов из-за трёх пассажиров"

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер раскритиковал игру атакующего трио ПСЖ.

Он остался недоволен действиями Лионеля МессиКилиана Мбаппе и Неймара в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2).

"Думаю, Лигу Чемпионов выиграет одна из четырёх команд - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" или "Бавария". У них нет ни одного пассажира, в отличие от ПСЖ. Там их трое, поэтому у парижан нет шансов победить в ЛЧ.

В какой-то степени я могу понять Месси, которому 34 года. Но 22-летний Мбаппе должен работать гораздо больше и помогать партнёрам против такого сильного соперника. Для меня недопустима штука с прогулками по полю. Я просто не могу с таким смириться.

Я это говорил и про Роналду, но, по крайней мере, он забивает голы. Криштиану - пассажир без мяча, его голы компенсируют это. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов", - приводит слова Каррагера Metro.

Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Гном не просто пассажир, а клал на всех болт и ездит на всех.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Все здравомыслящие знают это. Месси там основной пассажир.

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