Каррагер: "В "Арсенале" побоялись уволить Венгера"

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Каррагер: "В "Арсенале" побоялись уволить Венгера"
Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер должен быть уволен за поражение команды от мерсисайдцев (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

"Это похоже на один и тот же фильм. В "Арсенале" побоялись уволить Венгера. Он - легенда, но тренеров нужно менять. В прошлом сезоне я назвал "Арсенал" трусами и получил в ответ много гневных откликов. Мне писали, что нельзя говорить подобное по телевизору. Но я скажу вновь: "Трусы!". Я люблю Венгера, но если тренер не дает результат, он должен уйти", - приводит слова Каррагера The Daily Mail.

Напомним, что в стартовых трех матчах Премьер-лиги "Арсенал" набрал всего три очка.

Не пропустите: "Арсенал" впервые с 2014 года не нанес ни одного удара в створ за матч. | http://soccernews.ru

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да он прав

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