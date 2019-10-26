Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне

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Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне.

"Не вижу их в топ-4. Когда вспоминаем о "Лестере", который стремится в топ-6, то начинаем думать, кого они оттуда подвинут. Думаю, "МЮ" главный кандидат на это.

Минувшая неделя была многообещающей для них. Они отлично играли в первых таймах, но нельзя так играть против большинства команд. Матчи с "Норвичем" и "Борнмутом" станут тестом для "МЮ". Главная проблема команды в том, что они не забивают более одного гола в игре", - приводит слова Каррагера Daily Mail.

После 9 туров "МЮ" занимает в АПЛ 14-е место, имея в активе 10 очков.

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