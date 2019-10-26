Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне
Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне.
"Не вижу их в топ-4. Когда вспоминаем о "Лестере", который стремится в топ-6, то начинаем думать, кого они оттуда подвинут. Думаю, "МЮ" главный кандидат на это.
Минувшая неделя была многообещающей для них. Они отлично играли в первых таймах, но нельзя так играть против большинства команд. Матчи с "Норвичем" и "Борнмутом" станут тестом для "МЮ". Главная проблема команды в том, что они не забивают более одного гола в игре", - приводит слова Каррагера Daily Mail.
После 9 туров "МЮ" занимает в АПЛ 14-е место, имея в активе 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Астон Вилла
|10
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4