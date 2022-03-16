Каррагер высказался о проблемах Магуйра в "Манчестер Юнайтед"

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Каррагер высказался о проблемах Магуйра в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуйара.

"Магуайр - капитан "Манчестер Юнайтед". Его купили за 80 миллионов фунтов, но заменили в матче с "Атлетико". Это худший момент в его карьере, но такое случается у всех. У меня тоже было нечто подобное. Что бы я ни делал, как бы хорошо не готовился к матчу, я допускал ошибки, которые приводили к голам в ворота "Ливерпуля". Я никогда не забуду этот период карьеры.

Харри переживает то же самое, но он должен быстро это преодолеть, иначе его не будет в "Манчестер Юнайтед", так как требования клуба очень высоки. Я всегда был фанатом игры Магуйара. Его критикуют из-за стоимости трансфера. Да, за ван Дейка заплатили 75 миллионов и он является лучшим защитником в мире. Но не Магуайр устанавливал цену на свой трансфер. Он отлично сыграл за сборную Англии на Евро-2020, но сезон в клубе - это катастрофа. Ему нужно дождаться конца сезона, а затем не думать о футболе и отдохнуть", - приводит слова Каррагера CBS Sports.

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