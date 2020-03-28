Каррагер высказался о работе тренеров

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Каррагер высказался о работе тренеров

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о работе главных тренеров.

"Я не отказывался от тренерской карьеры из-за страха неудачи. Однако ты наблюдаешь за такими ситуациями. Я провел хорошую карьеру. Но футбольная карьера - это то, что есть и всегда будет.

Меня иногда посещают мысли, что насмехаться над тренерами отвратительно и позорно. Люди высказываются о них, будто вообще не имеют понятия. Такое чувство, что если ты не стал сэром Алексом Фергюсоном, Пепом Гвардиолой или Юргеном Клоппом, ты неудачник.

В Англии есть наставники, которые не выигрывали трофеев, однако возглавляли три-четыре клуба АПЛ. Если ты возглавлял столько клубов АПЛ, то можно сказать, что у тебя хорошая тренерская карьера.

Столько тренеров не добились уважения из-за того, что не брали трофеев, но складывается ощущение, что люди забывают обстоятельства", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

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Вот именно!А-то тут гнали на Вальверде...на Солари...Но виновник-то один!Его имя - Леонель Картон Месси!

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