Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки

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Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки

Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о том, когда лучший пенальтист команды должен бить в серии пенальти на фоне ситуации с Мохамедом Салахом, до которого не дошла очередь в серии в финале Кубка Африки с Сенегалом, где Египет проиграл в серии пенальти со счетом 2:4.

"Вот почему ваш лучший пенальтист никогда не должен бить пятым. Мо Салах не пробил пенальти за Египет в серии пенальти в финале – безумие.

Несколько лет назад то же самое случилось с Роналду в матче Португалии против Испании", – написал Каррагер.

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