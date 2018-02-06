Каррагер высказался о возможном увольнении Конте

Теги джейми каррагерантонио контечелси

Каррагер высказался о возможном увольнении Конте

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер высказался о возможном увольнении Антонио Конте с поста главного тренера "Челси".

"Конте могут уволить в ближайшее время. Не только из-за последних результатов "Челси", но и из-за практики прежних отставок, когда клуб боится, что не выиграет Лигу Чемпионов. Так было с Ди Маттео, Виллаш-Боашем и Моуринью. Когда Конте говорит на пресс-конференциях, складывается ощущение, что он не то чтобы хочет увольнения, но это не станет для него трагедией. Такое чувство, что он проверяет руководство "Челси" на прочность" - цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что в 2018 календарном году "Челси" победил всего в двух матчах из десяти, при этом проиграв два последних поединка с крупным счётом "Борнмуту" и "Уотфорду".

Не пропустите: Конте и Гвардиола являются лидерами по проценту побед в истории АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов