Каррагер высказался о возможном увольнении Конте

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер высказался о возможном увольнении Антонио Конте с поста главного тренера "Челси".

"Конте могут уволить в ближайшее время. Не только из-за последних результатов "Челси", но и из-за практики прежних отставок, когда клуб боится, что не выиграет Лигу Чемпионов. Так было с Ди Маттео, Виллаш-Боашем и Моуринью. Когда Конте говорит на пресс-конференциях, складывается ощущение, что он не то чтобы хочет увольнения, но это не станет для него трагедией. Такое чувство, что он проверяет руководство "Челси" на прочность" - цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что в 2018 календарном году "Челси" победил всего в двух матчах из десяти, при этом проиграв два последних поединка с крупным счётом "Борнмуту" и "Уотфорду".

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