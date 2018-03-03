Каррагер: "Я уважаю Венгера, но его время в "Арсенале" пришло к концу"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что Арсен Венгер должен покинуть "Арсенал".

"Выход из негативной ситуации, в которую сейчас попал "Арсенал" - заявить Венгеру, что летом он волен искать себе новый клуб. Бесспорно, он является одним из наиболее важных и успешных тренеров АПЛ, однако последние результаты команды говорят о том, что он полностью изжил себя как наставник "канониров".

Я уважаю его. Но его время в команде пришло к концу. На данный момент, "Арсенал" для меня является клубом, который может рассчитывать сугубо на место в Лиги Европы, не больше" - приводит слова Каррагера Sky Sports.

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