Каррагер: "Я уважаю Венгера, но его время в "Арсенале" пришло к концу"

Теги джейми каррагерарсенал лондонарсен венгер

Каррагер: "Я уважаю Венгера, но его время в "Арсенале" пришло к концу"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что Арсен Венгер должен покинуть "Арсенал".

"Выход из негативной ситуации, в которую сейчас попал "Арсенал" - заявить Венгеру, что летом он волен искать себе новый клуб. Бесспорно, он является одним из наиболее важных и успешных тренеров АПЛ, однако последние результаты команды говорят о том, что он полностью изжил себя как наставник "канониров".

Я уважаю его. Но его время в команде пришло к концу. На данный момент, "Арсенал" для меня является клубом, который может рассчитывать сугубо на место в Лиги Европы, не больше" - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Читайте также: Реднапп: "Настало время Венгеру уйти в отставку". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов