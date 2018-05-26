Каррагер зажигает с фанатами в Киеве

Совсем немного осталось до главного поединка европейского клубного сезона.

Фанаты финалистов Лиги Чемпионов в преддверии матча уже вовсю отрываются в Киеве. Так, в одном из заведений была замечена легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который зажигал вместе с болельщиками клуба.

Liverpool fans in Kiev with @Carra23 ⚽️



pic.twitter.com/oG81Toi1OO — Football Away Days (@sportingawayday) May 26, 2018

Также Каррагер подпевал песенку про одного из лидеров "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Читайте также: Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве. | http://soccernews.ru