Каррагер зажигает с фанатами в Киеве
Совсем немного осталось до главного поединка европейского клубного сезона.
Фанаты финалистов Лиги Чемпионов в преддверии матча уже вовсю отрываются в Киеве. Так, в одном из заведений была замечена легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который зажигал вместе с болельщиками клуба.
Liverpool fans in Kiev with @Carra23 ⚽️— Football Away Days (@sportingawayday) May 26, 2018
pic.twitter.com/oG81Toi1OO
Также Каррагер подпевал песенку про одного из лидеров "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Jamie Carragher getting stuck right in with the lads in Kiev..— TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) May 25, 2018
“Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing”#LFC #YNWA #CARRA #UCLFinal pic.twitter.com/CDxyfiFcdU
Финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
Читайте также: Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве. | http://soccernews.ru
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