Каррагер зажигает с фанатами в Киеве

Совсем немного осталось до главного поединка европейского клубного сезона.

Фанаты финалистов Лиги Чемпионов в преддверии матча уже вовсю отрываются в Киеве. Так, в одном из заведений была замечена легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который зажигал вместе с болельщиками клуба.

Также Каррагер подпевал песенку про одного из лидеров "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Jamie Carragher getting stuck right in with the lads in Kiev..



“Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing”#LFC #YNWA #CARRA #UCLFinal pic.twitter.com/CDxyfiFcdU