Каррагер зажигает с фанатами в Киеве

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Каррагер зажигает с фанатами в Киеве

Совсем немного осталось до главного поединка европейского клубного сезона.

Фанаты финалистов Лиги Чемпионов в преддверии матча уже вовсю отрываются в Киеве. Так, в одном из заведений была замечена легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который зажигал вместе с болельщиками клуба.

Также Каррагер подпевал песенку про одного из лидеров "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Читайте также: Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве. | http://soccernews.ru

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