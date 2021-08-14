Каррагер жёстко оценил игру "Арсенала" в обороне

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер раскритиковал защитные действия футболистов "Арсенала" в матче 1-го тура АПЛ против "Брентфорда".

"Слабая, жалкая игра в обороне. Мужчины против мальчиков", - сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, что "Арсенал" сенсационно проиграл дебютанту АПЛ со счётом 0:2.

Во 2-м туре чемпионата "канониров" ожидает дерби против "Челси". Матч состоится 22 августа.

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