Каррагер жёстко оценил игру "Арсенала" в обороне

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Каррагер жёстко оценил игру "Арсенала" в обороне

Фото инстаграм Джейми Каррагера

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер раскритиковал защитные действия футболистов "Арсенала" в матче 1-го тура АПЛ против "Брентфорда".

"Слабая, жалкая игра в обороне. Мужчины против мальчиков", - сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, что "Арсенал" сенсационно проиграл дебютанту АПЛ со счётом 0:2.

Во 2-м туре чемпионата "канониров" ожидает дерби против "Челси". Матч состоится 22 августа.

Не пропустите: Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" от "Брентфорда". | http://soccernews.ru
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