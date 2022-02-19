Карраскаль попрощался с болельщиками "Ривер Плейта"

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Карраскаль попрощался с болельщиками "Ривер Плейта"

Фото: инстаграм Карраскаля\Автор неизвестен

Новичок ЦСКА полузащитник Хорхе Карраскаль попрощался с болельщиками "Ривер Плейта".

"После трех прекрасных лет я вынужден попрощаться… За все это время вы помогли мне почувствовать себя в команде как дома, наслаждаться и делиться с вами бесконечными радостями и множеством исполненных желаний.

Я остаюсь счастливым и гордым за все, что мы смогли выиграть вместе с товарищами по команде, тренерским штабом и персоналом этого гигантского клуба. Я забираю с собой любовь замечательных болельщиков, которые поддерживали нас в каждой игре.

Сегодня я покидаю «Ривер» после 3 лет жизни, наполненной воспоминаниями и знаниями, которые останутся навсегда. Я прощаюсь со всеми, бесконечно благодарен за полученную любовь, готов принимать новые вызовы с той же радостью, что и всегда. Спасибо", - написал колумбиец.

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