Карраскаль прокомментировал свой переход в ЦСКА

Фото инстаграм ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопросы клубной пресс-службы о своём трансфере.

- Хорхе, расскажи, что ты сейчас чувствуешь?

- Я очень доволен, что перешёл в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнёрам. Хочу их всех скорее увидеть. Я приехал сюда помогать, давать всё то, что могу. Очень рад этому шагу в моей карьере. Это шаг вперёд.

- Как возник вариант с переходом в ЦСКА, долго ли раздумывал?

- Интерес возник ещё раньше, но тогда из-за определённых ситуаций перейти не получилось. Но недавно начались новые переговоры, я уже знал, о чём идёт речь, поэтому не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я быстро согласился, с удовольствием принял это предложение.

- Ты с кем-то советовался перед переходом в Россию? Что уже знаешь о нас?

- Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России. Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чём не думал, так как здесь всё отлично. Поэтому я последовал совету друзей.

- Ты первый колумбиец в составе ЦСКА, желаем удачи!

- Большое спасибо. Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать всё, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА арендовал Карраскаля у "Ривер Плейта" до конца сезона с правом последующего выкупа.

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