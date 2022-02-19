Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА

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Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Полузащитник Хорхе Карраскаль стал новой "восьмёркой" московского ЦСКА.

Новичок армейцев взял номер "8", который ранее принадлежал Николе Влашичу.

Напомним, что ЦСКА арендовал колумбийца у "Ривер Плейта" до конца сезона с правом последующего выкупа.

Не пропустите: Карраскаль прокомментировал свой переход в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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