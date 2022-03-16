Карраскаль высказался о Колумбии в контексте Пабло Эскобара
Фото: инстаграм Карраскаля\Автор неизвестен
Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о своей родине.
"Могу сказать, что во время Эскобара я был очень маленький и видел это все только в кино.
Люди знают Эскобара и Колумбию только со стороны документальных фильмов и сериалов. Но Колумбия – это не только Эскобар.
Это великолепная страна, которая известна своими великолепными спортсменами и певцами, а также хорошей культурой.
Колумбия – это намного больше, чем неприятная история Пабло Эскобара, которую мы все знаем исключительно по фильмам", – сказал Карраскаль.
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